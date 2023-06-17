Забота и уход - Дом престарелых в Минске Забота и уход - Дом престарелых в Минске
Индивидуальный подход для Вас!

Каждый наш клиент – это отдельная, удивительная история жизни, поэтому мы стараемся учесть все его пожелания.

Безбарьерная среда

В нашем пансионате в Сенице обеспечены условия для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

01 Добро пожаловать!

«Забота и Уход» - пансионат повышенной комфортности
для пожилых людей с условиями, приближенными
к домашним.

Наши постояльцы находятся в дружественной им среде, где есть возможность для общения со сверстниками, занятий совместной деятельностью, занятия своим хобби. Среде, где им уделяют необходимое и достаточное внимание, слушают и слышат их, поддерживают и уважают, окружают искренней заботой. И какой бы ни была жизненная ситуация, наши квалифицированные специалисты готовы обеспечить достойный уход, значительно лучший, нежели сиделка на дому. Мы предоставляем комфортные условия пребывания всем постояльцам, вне зависимости от их мобильности и имеющихся заболеваний, в том числе страдающим деменцией, болезнью Альцгеймера и другими недугами преклонного возраста.

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Бережная забота о пожилом человеке

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в доброжелательной и уютной атмосфере. Круглосуточно.

02 Оцените наши условия размещения

Дом престарелых в Минске

Каждый наш пансионат готов взять на себя заботу за пожилым человеком с любыми заболеваниями.

Moskow

Частный пансионат для пожилых людей должен быть рядом!

Наши пансионаты в Минске расположены совсем рядом с городом, но на свежем воздухе - в Сенице и Боровлянах.

03 Нанять сиделку? - нет!

Ознакомьтесь с нашими услугами

Просторные комнаты

1 - 4 местные жилые помещения с новым ремонтом.

Профессиональное оснащение

Помещения дома престарелых оборудованы для пожилых людей, включая лежачих и колясочников.

Круглосуточный присмотр

Наши постояльцы обеспечены круглосуточным присмотром квалифицированными специалистами.

5 разовое питание

Питание подбирается индивидуально, в зависимости от медицинских показаний и пожеланий постояльца.

Организация досуга

Нашим гостям никогда не скучно. Есть соседи, с которыми можно побеседовать, организуются занятия по интересам.

Соблюдаем процедуры

Мы следим за исполнением медицинских назначений, сиделки оказывают полноценный гигиенический уход и бытовое обслуживание.

Все услуги
17.06.23

Режим дня

  • 7.00-9.00 Подъем, гигиенические процедуры, зарядка
  • 9.00-10.00 Завтрак
  • 10.00-11.30 Прогулка, свободная деятельность
  • 11.30-12.00 Второй завтрак
  • 12.00-13.30 Досуговая деятельность, физиотерапевтические и лечебные процедуры
  • 13.30-14.00 Обед
  • 14.00-16.00 Тихий час
  • 16.00-16.30 Полдник
  • 16.30-19.00 Прогулка. Досуговые мероприятия, физиотерапевтические и лечебные процедуры
  • 19.00-19.30 Ужин
  • 19.30-21.00 Просмотр телепрограмм, свободное время
  • 21.00-22.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры
  • 22.00 Отход ко сну

04 Полезно знать

Частный дом престарелых в Минске

Рано или поздно наши близкие родственники достигают преклонного возраста, когда им требуется забота. Ухаживать за ними круглосуточно не позволяет интенсивный ритм жизни: работа, учеба, ведение бизнеса. Как обеспечить достойный уровень жизни пожилым родственникам: плановую медицинскую помощь, качественный уход, безопасность? Для этого существует цивилизованное решение - частный дом престарелых.

«Забота и Уход» — сеть комфортабельных интернатов для людей пожилого возраста. У нас созданы благоприятные условия для проживания пенсионеров, имеющих инвалидность и лежачих больных.

В пансионате больные восстанавливаются по индивидуальным программам, которые разработаны ведущими профильными специалистами.

У нас старость не в тягость!

Нашим постояльцам гарантированы:

  • Проживание в просторных комнатах со всеми удобствами.
  • Зеленая территория с ровными дорожками для прогулок, обустроенная лавочками и беседками для отдыха.
  • Безопасная среда: перила вдоль стен, тревожная кнопка, пандусы и подъемники для маломобильных людей.
  • Наблюдение 24х7 за физическим и психоэмоциональным состоянием.
  • Контроль приема лекарств в соответствии с предписанием врача.
  • Активный досуг: проведение праздничных вечеров, дружеское общение, занятия по интересам.
  • Сбалансированное 5-разовое питание.
  • Влажная уборка, проветривание, кварцевание жилых комнат.

Разнообразный досуг — у нас некогда скучать!

Наши постояльцы много гуляют, делают лечебную зарядку, играют, общаются в живую, что облегчает социальную адаптацию. Чтобы сохранить память, речь, бытовые навыки созданы специальные развивающие тренинги. Занятия любимым хобби способствуют улучшению эмоционального фона. У нас можно заняться лепкой, пением, бисероплетением, работать с глиной, слушать музыкальные произведения – каждый выбирает дело по душе.

Персонал: большой опыт, высокий профессионализм

В нашей компании трудятся сотрудники, прошедшие профильную подготовку. Доброжелательный настрой и солидный опыт работы помогает оказать нужную помощь пожилыми людьми.

Транспортная доступность

К нам легко добраться как личным, так и общественным транспортом. Вы имеете возможность навещать своих близких в удобное время.

Стоимость проживания

Пакет «Базовый»

от 1100 рублей

Пакет «Расширенный»

от 1200 рублей

Пакет «Расширенный +»

от 1400 рублей

со скидкой

Звоните!

Что нужно для заселения?

Если у вас есть вопросы по оформлению вашего родственника в частный дом престарелых на временное или постоянное проживание, позвоните на нашу круглосуточную линию по телефону +375 (33) 326-92-06. Также можно оставить заявку на сайте. Наши консультанты в ближайшее время свяжутся с вами и подробно расскажут о процедуре заселения.

Мы рекомендуем действовать следующим образом:

  1. Составить собственное представление об условиях проживания и качестве ухода. Для этого вы можете прочитать независимые отзывы, представленные ниже на странице. Для желающих мы проводим экскурсию в пансионате. Во время посещения вы сможете лично поговорить с персоналом, осмотреть территорию и помещения.
  2. Встретиться с нашим представителем для обсуждения объема персонального ухода. В престарелом возрасте люди, как правило, страдают букетом хронических заболеваний, поэтому к каждому постояльцу мы подходим индивидуально.
  3. Собрать стандартный набор документов. О том, какие медицинские справки и документы потребуются, вам расскажут наши консультанты.

05 Гигиена прежде всего!

Помещения пансионата регулярно и тщательно убираются, проветриваются, кварцуются при необходимости. Оказывается помощь при посещении туалета, полная гигиена тела (от водных процедур до подстригания ногтей), производится смена постельного и нательного белья, регулярная уборка

  
 

Забота и уход

Ирина Владимировна Константинопольская

Психотерапевт в доме престарелых

06 О нас говорят тепло

Делаете замечательное,
а главное очень полезное дело.

Хочу поблагодарить замечательный коллектив "Забота и уход" за оказанную всестороннюю поддержку в сложной жизненной ситуации. Особенно хочется выделить прекрасную работу сотрудницы Марины. Она - профессионал. Людям перенесшим заболевания типа инсульта конечно же помимо всестороннего ухода, как гигиенического так и медицинского очень важна и психологическая помощь. Большое Марине спасибо, что к своим обязанностям она подходит очень ответственно и выполняет их на высочайшем уровне. Делает даже то что в общем и не должна. Низкий ей поклон. Очень надеюсь, что моя мать которая сейчас находится в Ваших заботливых руках, пойдет на поправку и мы сможем с благодарностью вспоминать дни проведенные в Вашем прекрасном доме) А пока желаю всем работникам здоровья и терпения.

Я в восхищении
от пансионата

Недавно посетила частный дом престарелых "Забота и уход", очень понравилась транспортная доступность и зеленая территория вокруг. Персонал отзывчивый и явно с опытом. В скором времени планирую привезти сюда маму до нового года. Ирина.

Очень удобно всё устроено

Мой брат частично парализован, долго не могли подобрать пансионат для долгосрочного размещения, так как семья не имеет возможности обеспечить уход на дому, а полностью он себя обслужить уже не может, хотя и любит сам передвигаться. Территория от входа до комнаты доступна для передвижения на коляске. Цена и скидка за первый месяц понравились. Олег.

Выбор сделан
в пользу Заботы и ухода

Мы с супругой долго искали место, чтобы обеспечить хороший уход бабушке и, кажется, его нашли. Есть и возможность контроля за приёмом лекарств и бабуле найдется компания для общения. Всё здание новое, очень ухоженно внутри. Михаил

Очень хочется написать
отзыв о пансионате

И не просто отзыв,а слова благодарности людям,которые там работают. Это люди от Бога. Название пансионата говорит само за себя. Ведь именно забота и уход нужны в этом достойном возрасте. Нам было тяжело в начале определить маму в пансионат,но другого выхода мы не видели. Со временем мы поняли,что это у нас были обычные предрассудки из прошлого. И сейчас мы очень довольны и спокойны за маму. С ней находятся профессионалы своего дела! Заботливые,добрые и ласковые (как сама мама сказала),понимающие и ответственные. Огромное вам всем спасибо за вашу доброту! Сам пансионат очень чистый и уютный,но у него еще все впереди,особенно с такими хозяюшками!Желаем вам здоровья,сил и успехов.Спасибо вам за ваш труд ,заботу и уход!!!!

Хочу поблагодарить коллектив
пансионата "Забота и Уход"

Наша история началась с того, что наша мама заболела, случилась беда, очень тяжёлый инсульт. После стабилизации состояния в больнице её выписали. Врач предупредила сразу : "Ей нужен круглосуточный уход". Из больницы её выписали в тяжёлом состоянии, она не могла есть, а именно глотать, в больнице маму кормили через зонд. Спасибо огромное Наталье Александровне за понимание ситуации и помощь в организации перевозки, все было сделано очень профессионально. Огромное спасибо сотрудникам, это люди которые делают всё возможное и невозможное, всегда в курсе состояния мамы, всегда на связи. Спасибо большое всем сиделкам, поварам и всему персоналу, низко кланяюсь Вам в ноги. После переезда в пансионат мама начала потихоньку приходить в себя, насколько это возможно после перенесённого тяжёлого инсульта. ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!

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