Забота и уход

01 Добро пожаловать!

Наши постояльцы находятся в дружественной им среде, где есть возможность для общения со сверстниками, занятий совместной деятельностью, занятия своим хобби. Среде, где им уделяют необходимое и достаточное внимание, слушают и слышат их, поддерживают и уважают, окружают искренней заботой. И какой бы ни была жизненная ситуация, наши квалифицированные специалисты готовы обеспечить достойный уход, значительно лучший, нежели сиделка на дому. Мы предоставляем комфортные условия пребывания всем постояльцам, вне зависимости от их мобильности и имеющихся заболеваний, в том числе страдающим деменцией, болезнью Альцгеймера и другими недугами преклонного возраста.