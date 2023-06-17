«Забота и Уход» - пансионат повышенной комфортности
для пожилых людей с условиями, приближенными
к домашним.
Наши постояльцы находятся в дружественной им среде, где есть возможность для общения со сверстниками, занятий совместной деятельностью, занятия своим хобби. Среде, где им уделяют необходимое и достаточное внимание, слушают и слышат их, поддерживают и уважают, окружают искренней заботой. И какой бы ни была жизненная ситуация, наши квалифицированные специалисты готовы обеспечить достойный уход, значительно лучший, нежели сиделка на дому. Мы предоставляем комфортные условия пребывания всем постояльцам, вне зависимости от их мобильности и имеющихся заболеваний, в том числе страдающим деменцией, болезнью Альцгеймера и другими недугами преклонного возраста.
Частный дом престарелых в Минске
Рано или поздно наши близкие родственники достигают преклонного возраста, когда им требуется забота. Ухаживать за ними круглосуточно не позволяет интенсивный ритм жизни: работа, учеба, ведение бизнеса. Как обеспечить достойный уровень жизни пожилым родственникам: плановую медицинскую помощь, качественный уход, безопасность? Для этого существует цивилизованное решение - частный дом престарелых.
«Забота и Уход» — сеть комфортабельных интернатов для людей пожилого возраста. У нас созданы благоприятные условия для проживания пенсионеров, имеющих инвалидность и лежачих больных.
В пансионате больные восстанавливаются по индивидуальным программам, которые разработаны ведущими профильными специалистами.
У нас старость не в тягость!
Нашим постояльцам гарантированы:
Разнообразный досуг — у нас некогда скучать!
Наши постояльцы много гуляют, делают лечебную зарядку, играют, общаются в живую, что облегчает социальную адаптацию. Чтобы сохранить память, речь, бытовые навыки созданы специальные развивающие тренинги. Занятия любимым хобби способствуют улучшению эмоционального фона. У нас можно заняться лепкой, пением, бисероплетением, работать с глиной, слушать музыкальные произведения – каждый выбирает дело по душе.
Персонал: большой опыт, высокий профессионализм
В нашей компании трудятся сотрудники, прошедшие профильную подготовку. Доброжелательный настрой и солидный опыт работы помогает оказать нужную помощь пожилыми людьми.
Транспортная доступность
К нам легко добраться как личным, так и общественным транспортом. Вы имеете возможность навещать своих близких в удобное время.